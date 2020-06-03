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Съемки седьмой части фильма «Миссия: Невыполнима» возобновят осенью

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Isabel Infantes
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Съемки седьмой части франшизы «Миссия: Невыполнима» с Томом Крузом в главной роли возобновятся осенью 2020 года. Об этом 2 июня сообщил Variety со ссылкой на заявление актера Саймона Пегга, который также играет в ленте одну из ролей.

В фильме Пегг воплощает образ Бенджи Данна, уточняет телеканал «360». Члены съемочной группы будут соблюдать необходимые меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, и сдавать тесты на заболевание.

Как уточняет «Газета.ру», съемки, в частности, пройдут в Великобритании и Италии, а завершить их планируют в мае 2021 года.

Премьера картины запланирована на 19 ноября 2021 года. Также создатели планируют снять восьмую часть франшизы и выпустить ее 4 ноября 2022 года, пишет REGNUM.

Съемки боевика «Миссия невыполнима 7» прервали в конце февраля из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято, чтобы уберечь съемочную группу и обезопасить актеров. Режиссер Кристофер МакКуорри планировал снимать в Венеции три недели, а после съемочная группа собиралась отправиться в другие страны.

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