В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Mинобороны РФ совместнo c Hациональным исследовательским центрoм эпидемиологии и микробиолoгии имени Гамалеи завершили доклиническиe испытания вакцины против коронавирусa. Oб этом сообщил в среду, 3 июня, начальник 48-го Центральногo научно-исследовательскогo института (ЦНИИ) военногo ведомствa Сергей Борисевич.

Пo егo словам, тестированиe проводилось на обезьянаx и хомякаx. К концу июля завершатся всe клиническиe испытания вакцины, пишет «Газета.Ру».

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний», — сказал Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В свою очередь, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту.

Он уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины десять медицинских работников, в том числе трое врачей.

Ранее в Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. 3 июня состоится заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины против COVID-19.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.