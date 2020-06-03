Последнее обновление iOS вывело из строя iPad и iPhone

Пользователи продукции Apple после установки актуального обновления ПО до версии iOS 13.5 пожаловались на сбои в работе iPad и iPhone. Об этом 1 июня сообщил портал ZDNet.

В частности, сообщалось о циклической перезагрузке устройств, сокращении срока работы аккумуляторов и зависания во время использования приложений. Как пишет телеканал «360», даже владельцы iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость аккумулятора, испытали проблемы.

Владельцы iPad отмечали, что после установки OS 13.5 устройства iPad Pro начали перезагружаться после входа в систему, а некоторые устройства застряли в цикле перезагрузки. Отмечены также проблемы с загрузкой приложений из App Store. Кроме того, владельцы гаджетов обратили внимание на некорректное воспроизведение видео в формате MP4, пишет «Газета.ру».

Портал ZDNet отмечает, что версия 13.5 может стать худшим обновлением iOS за последнее время. В этой связи он советует владельцам гаджетов Apple не торопиться с его загрузкой, поскольку к исправлению ошибок компания пока не приступила.

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.5 в конце мая. По словам разработчиков, она призвана упростить пользование смартфоном во время пандемии коронавируса.

19 мая сообщалось, что американская компания Apple перенесет на месяц презентацию новых моделей iPhone из-за пандемии коронавируса, оказавшей негативное влияние на работу заводов. Продажи новых моделей планируется начать в 2020 году.

Как правило, презентация Apple проходит каждый год в середине сентября, а продажи новинок начинаются до конца месяца.