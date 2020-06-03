Ребенок утонул во дворе частного дома в Подмосковье

В Московской области двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома. Об этом 2 июня сообщил РЕН ТВ.

Трагедия произошла 1 июня под Клином в деревне Новоселки. Родители ребенка пришли вместе с ним в гости к друзьям. В какой-то момент малыш пропал. Выяснилось, что ребенок гулял по участку и упал в водоем на территории участка, пишет НСН. Когда его вытащили из воды, он был еще жив. Родители сразу вызвали скорую помощь и до приезда врачей самостоятельно проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось — он скончался в больнице, пишет агентство городских новостей «Москва».

В следственном отделе по городскому округу Клин ГСУ СК России по Подмосковью инициировали проверку по факту гибели мальчика, пишет РИАМО.

1 июня сообщалось, что в Татарстане мужчину задержали по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. Тело шестилетнего мальчика нашли в зарослях возле пруда.