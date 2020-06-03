Прямой эфир

ЦСКА заинтересовался канадским нападающим

0
Фото: TASS/Zuma/Kurt Desplenter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересовался канадским нападающим турецкого «Бешикташа» Кайлом Лариным. Об этом 2 июня сообщила газета Gazzetta.gr.

По информации источника издания, москвичи сделали «Бешикташу» официальное предложение о покупке игрока. Российский клуб предложил форварду контракт на €1,7 млн в год. Также в трансфере игрока заинтересован греческий ПАОК, пишет «Газета.ру». Соглашение канадца с «Бешикташем» рассчитано до 2022 года.

Как пишет RT, в минувшем сезоне на правах аренды Ларин выступал за бельгийский ФК «Зюлте-Варегем». В 29 матчах канадский футболист забил семь мячей и сделал 10 результативных передач. До перехода в «Бешикташ» он выступал три сезона в MLS за «Орландо Сити».

20 мая сообщалось, что футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко. Новый контракт белорусского специалиста продлится до конца сезона- 2020/21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин стал новым председателем совета директоров ФК ЦСКА
Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020