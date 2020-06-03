Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересовался канадским нападающим турецкого «Бешикташа» Кайлом Лариным. Об этом 2 июня сообщила газета Gazzetta.gr.

По информации источника издания, москвичи сделали «Бешикташу» официальное предложение о покупке игрока. Российский клуб предложил форварду контракт на €1,7 млн в год. Также в трансфере игрока заинтересован греческий ПАОК, пишет «Газета.ру». Соглашение канадца с «Бешикташем» рассчитано до 2022 года.

Как пишет RT, в минувшем сезоне на правах аренды Ларин выступал за бельгийский ФК «Зюлте-Варегем». В 29 матчах канадский футболист забил семь мячей и сделал 10 результативных передач. До перехода в «Бешикташ» он выступал три сезона в MLS за «Орландо Сити».

20 мая сообщалось, что футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко. Новый контракт белорусского специалиста продлится до конца сезона- 2020/21.