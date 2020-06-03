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Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

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Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.

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По словам заммэра города Петра Бирюкова, ознакомиться с графиком можно на портале на «МОЭК Онлайн» или на mos.ru. Для того, чтобы получить данные о своем доме, необходимо ввести его адрес, после чего на экране появится расписание. В МОЭК отметили, что в 2020 году отключения горячей воды в столице начнутся с 1 июля. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения выполнят к 1 сентября, пишет телеканал «Звезда». Продолжительность отключений не будет превышать 10 дней, пишет «Москва 24».

Во время отключений горячей воды коммунальные службы проведут гидравлические испытания на более чем 16 тыс. км тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки. По словам Бирюкова, это необходимо в целях предотвращения технологических нарушений в отопительный период и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, пишет телеканал «360».

Аналогичные меры примут в Московской области, где заработает Интерактивная карта плановых отключений по всем видам ресурсов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет RT, после запуска сервиса произошел сбой в его работе вследствие большого количества единовременных обращений. При попытке зайти на страницу online-moek.ru появляется сообщение об ошибке. На сайте компании говорится, что в связи с затруднением с доступом был открыт дополнительный сервис, пишет агентство городских новостей «Москва».

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах, пока граждане находятся на самоизоляции. В обычное время плановые отключения горячей воды в Москве начинаются в мае.

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