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Родственник Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья его отца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

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По его словам, точных данных у него нет, состояние Нурмагомедова-старшего стабильно тяжелое, однако замечена положительная динамика в лечении заболевания, рассказал Умар во время прямого эфира в Instagram. При этом он добавил, что, несмотря на улучшения, «хороших новостей особо нет», цитирует РЕН ТВ.

15 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию. Он сдал тест на коронавирус, но о результатах не сообщалось.

13 мая стало известно о том, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы. Также появлялась информация, что он впадал в кому.

18 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что отец российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В тот же день Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.

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