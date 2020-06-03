Председатель совета директоров Twitter оставил свой пост

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани ушел в отставку, на его пост назначен бывший глава Google по финансам Патрик Пичетте. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил телеканал CNBC.

Кордестани занимал эту должность в течение пяти лет, причины его ухода не уточняются. При этом он останется в совете директоров Twitter.

«Я сам убедился в значительных изменениях, которые Twitter предпринял для укрепления и стабилизации своего лидерства и для достижения долгосрочного устойчивого роста, и я уверен, что теперь я могу отказаться от своей активной роли в качестве председателя», — сказал Кордестани в своем заявлении.

Неизвестно, связано ли это со скандалом вокруг редактирования твита президента США Дональда Трампа.

28 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о регулировании деятельности социальных сетей на территории страны. По словам американского лидера, у таких общественных платформ не должно быть редакционной политики, поскольку они не являются средствами массовой информации. Он считает, что соцсети «образовали монополию» и ограничивают своих пользователей в свободе слова.

Причиной появления документа стал конфликт Трампа с сетью Twitter. 26 мая соцсеть обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал.