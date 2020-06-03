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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

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«С моей последней военной роли в кино меня повысили в звании и перевели в Космические войска», — пошутил актер в комментарии к посту.

Как пишет REGNUM, автором сериала выступил американский комик Стив Карелл, который также сыграл в нем главную роль. Карелл известен зрителям по главной роли в фильме «Эван Всемогущий». События новой ленты разворачиваются на тайной базе в США, где генерал Марк создает особый отряд Космических войск.

Алексей Воробьев в сериале сыграл русского военного наблюдателя Юрия Телатовича, которого все зовут Бобби. В картине также приняли участие Джон Малкович, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Ноа Эммерих и другие актеры. Воробьев проходит в титрах как Алекс Спарроу, уточняет сайт kp.ru.

26 мая сообщалось, что стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, финального сезона немецкого сериала «Тьма», который выйдет на платформе 27 июня. Ролик доступен на канале в YouTube компании Netflix.

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