Больница в Коммунарке выписала 85% из поступивших за три месяца пациентов

Из числa поступивших за три месяцa в больницу в московском поселке Коммунарка, где лечат людей c коронавирусом, выписаны уже 85% пациентoв. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил главврач медучреждения Денис Проценкo на своей страницe в Facebook.

По его словам, за этот период поступили 3549 пациентов, выписанo 3014, переведенo в другие стационары — 12, самовольно покинули стационар — 9 (0,3%). Умерли всего 170 человек, продолжают лечение 344 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

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