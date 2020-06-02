Пешеходные переходы в Курске адаптируют для маломобильных людей

Пешеходные переходы в Курске адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. План предстоящей работы обсудили председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев и советник губернатора Анна Гладилина. Они побывали в микрорайоне КЗТЗ и осмотрели объекты, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Анна Гладилина обозначила вопрос доступности пешеходных переходов и тротуаров для маломобильных групп населения, передает «Курская правда». «Подрядной организации поручено организовать съезды с тротуаров так, чтобы маломобильным горожанам было удобно пользоваться пешеходными переходами», – отметил Денис Ходеев.

В Курске в этом году планируют привести в порядок 46 дорожных участков общей протяженностью 48,8 км. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большой ремонт проведут в микрорайоне КЗТЗ на улицах Конорева, Ольшанского, Дейнеки, Малышева, Заводской, Пигорева, Моковской, на площади и улице Комарова.