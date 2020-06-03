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Банки подтвердили востребованность господдержки финансовых услуг на селе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проект господдержки банков, оказывающих услуги в сельской местности, мог бы повлиять на сохранение большего числа отделений на малонаселенных территориях, заявил «Известиям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, возможность получать консультации жителям малых населенных пунктов без поездки в более крупные города по-прежнему важна, несмотря на развитие дистанционных каналов обслуживания.

«Для эффективной и рентабельной работы в глубинке банкам важна господдержка. Она дала бы мощный стимул кредитным организациям активизировать свою работу на удаленных и сельских территориях и тем самым способствовала распространению там финансовых услуг и повышению уровня жизни в целом», — считает зампред правления «Почта Банка» Георгий Горшков.

ЦБ предложил правительству поддержать банки, которые оказывают финансовые услуги в малых и сельских населенных пунктах. Это позволит сгладить последствия от сокращения офисной сети кредитных организаций, которое наблюдается с 2013 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Окно в деревню: банки могут получить господдержку за офисы на селе

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