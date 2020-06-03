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Работающие в селах банки могут получить господдержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России направил в правительство предложения, которые касаются проникновения финансовых услуг в малых и сельских населенных пунктах на приоритетных геостратегических территориях. Организациям, обеспечивающим обслуживание в сельской местности, предлагается оказать господдержку для содержания агентов или открытия офисов. Об этом «Известиям» заявили в регуляторе.

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Минфин также прорабатывает предложения для увеличения числа точек оказания финансовых услуг в малых и сельских населенных пунктах, заявили в ведомстве.

«Несмотря на развитие удаленных каналов обслуживания, сохраняется важность личного общения с клиентами, особенно пенсионного возраста. Поддержка со стороны государства положительно отразится на развитии финансовых услуг в селах», — считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Тренд на сокращение банковских подразделений сохраняется на протяжении семи лет. Их число снизилось с более чем 43 тыс. в 2013 году до менее 30 тыс. в 2020-м, следует из статистики ЦБ.

Но несмотря на это, банки не только сохранили, но и развивали доступность финансовых услуг в малых населенных пунктах на отдаленных территориях. Количество подразделений кредитных организаций в 2019 году снизилось на 2,7%, при этом проникновение финансовых услуг увеличилось более чем на 35% благодаря их предоставлению в отделениях почтовой связи.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Окно в деревню: банки могут получить господдержку за офисы на селе

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