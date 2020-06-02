Ученые раскрыли один из главных секретов Марса благодаря его спутнику

Американские ученые-планетологи раскрыли один из самых больших секретов Марса благодаря наклону спутника планеты Деймоса. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба Института поиска внеземных цивилизаций (SETI), передает ТАСС.

По словам Матьи Чука, планетолога из SETI, «в прошлом мало кто задумывался над тем, почему орбита Деймоса не идеально совпадает с положением марсианского экватора — никто не пытался объяснить эту аномалию», но астрономы стали предполагать, что в ближайшем будущем другой спутник Марса Фобос будет разрушен под действием силы притяжения Красной планеты. Это приведет к формированию плоского диска из газа и пыли, аналогичного по своему виду, плотности и прочим свойствам кольцам Сатурна.

По расчетам ученых, это произойдет примерно через 20–40 млн лет. Планетологи предположили, что нечто похожее уже происходило в истории Марса несколько раз. Они просчитали гравитационные взаимодействия Фобоса, Деймоса и четвертой планеты Солнечной системы. Деймос постепенно удаляется от Марса, и его орбита наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Красной планеты. При этом Деймос и Фобос вели себя одинаковым образом на протяжении всего времени своего существования на орбите Марса. Анализируя различные альтернативные гипотезы, Чук и его коллеги заметили, что необычный угол наклона орбиты Деймоса и его удаление от Марса можно объяснить, если в прошлом у Красной планеты был еще один спутник, масса которого была в 20 раз больше, чем у Фобоса.

Вращение по орбите Марса, Деймоса и этого предполагаемого объекта было особым образом синхронизировано. Деймос совершал один виток вокруг планеты, а за это же время другой спутник делал три оборота вокруг Марса.

Во время такой синхронизации обе планеты быстро теряли энергию и сближались с Марсом. Это привело к тому, что более крупная древняя марсианская «луна», расположенная ближе к планете, попала в ее гравитационную сферу влияния и была разрушена и образовала первое газопылевое кольцо Марса примерно 3 млрд лет назад.

Около 80% этой «луны» в виде газа и пыли упало на поверхность Красной планеты, тогда как из остальных 20% возник новый спутник. Он стал постепенно удаляться от Марса до тех пор, пока не достиг определенной точки, где на него начинал действовать тот же набор сил, что и на прошлую версию прародителя Фобоса.

По мнению ученых, этот цикл повторялся уже несколько раз и привел к рождению как минимум трех разных версий Фобоса, каждая из которых была значительно меньше предыдущей. Из этого следует, что Деймос значительно старше Фобоса. Эту гипотезу можно доказать или опровергнуть, изучив образцы пород марсианских спутников.

Возможно, такую возможность предоставит японская миссия ММХ, которая отправится к Деймосу и Фобосу в 2024 году, чтобы изучить их геологию и историю появления.

13 апреля заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак заявил, что первые попытки колонизировать Марс человечество предпримет уже скоро, но полноценное освоение планеты произойдет в далеком будущем.

В ноябре прошлого года Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет. Кроме того, Маск предположил, что не доживет до марсианской миссии SpaceX.