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Эксперты рассказали о находящихся под угрозой сокращения работниках

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Попасть под сокращения в первую очередь рискуют работники сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и все офисные сотрудники, сказала «Известиям» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Самое стабильное положение — у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

В ближайшие полгода 36% фирм в России планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru. Почти половина организаций уже провела сокращения примерно 20% персонала.

Подробности в материале «Известий»:

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