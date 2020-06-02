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Власти Москвы опровергли сообщения о первых заболевших COVID-19 в январе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информация о первых заболевших COVID-19 в Москве в середине января не соответствует действительности. Об этом во вторник, 2 июня, заявил руководитель департамента информационных технологий мэрии Москвы Эдуард Лысенко.

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«О вспышке коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса», — объяснил журналистам Лысенко.

Он напомнил, что первый пациент с COVID-19 был зарегистрирован в Москве только в марте. Это оказался мужчина, прибывший в Россию из Италии, пишет «Газета.ру».

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что говорить об уходе эпидемии коронавируса еще рано, так как борьба с инфекцией в столице еще продолжается.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей столицы.

По состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

корона

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