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Музей Карельского фронта в Беломорске могут открыть в августе

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Все работы в здании Музея Карельского фронта в Беломорске завершатся к 1 августа. В настоящее время продолжается ремонт и монтируется экспозиция. Торжественное открытие, первоначально намеченное на 7 мая, состоится после 1 августа и будет приурочено к значимой дате в истории Карелии.

В зале, посвященном Олонецкому направлению, создается инсталляция, которая представляет один из эпизодов Великой Отечественной войны — прорыв советскими войсками считавшейся неприступной линии финской обороны в районе Самбатуксы в 1944 году, сообщает ИА «Карелinform». Часть экспозиции (военная техника) будет размещена перед музеем.

Специально для Музея Карельского фронта закуплены и продолжают закупаться предметы: образцы советской и финской военной формы, макеты оружия и другие экспонаты, отражающие как военную историю, так и быт военного времени. В формировании коллекции приглашают поучаствовать всех, у кого в семьях хранятся реликвии, связанные с этим периодом истории.

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