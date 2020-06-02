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Разрушенный памятник в селе в ЕАО восстановят в кратчайшие сроки

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В Смидовичском районе Еврейской автономной области планируют восстановить обелиск в селе Аур, который был разрушен. Работы выполнят в кратчайшие сроки.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе районной администрации, 2 июня местные жители обнаружили, что обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны, разрушен. В повреждении подозревают мужчину с психическими заболеваниями.

Монумент восстановят в кратчайшие сроки. Сейчас районная общественная организация ветеранов и администрации района и Смидовичского городского поселения формируют перечень восстановительных мероприятий.

По факту разрушения памятника возбуждено уголовное дело. Прокуратура и следственный комитет проводят проверки.

Обелиск установили в 2017 году. Проект назывался «Пусть память негаснущим огнем всегда горит в сердцах потомков». На плите было увековечено 38 имен.

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