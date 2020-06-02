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Дома выше семи этажей запретят строить в центре Калининграда

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Власти Калининграда намерены запретить возводить дома выше девяти этажей. Ограничение указано в проекте изменений правил землепользования и застройки. В центре города максимальная высота будет достигать семи этажей. Такая зона ограничена площадью Победы, улицей Черняховского, Литовским валом, Триумфальной аллеей, проездом Дзержинского, улицей Дзержинского, проспектом Калинина, улицей Железнодорожной и Гвардейским проспектом.

В других частях города нельзя будет строить дома выше девяти этажей. Речь идет о всей территории Калининграда, отмечает ИА FlashNord. Общественные слушания по проекту пройдут с 18 июня по 30 июля в МФЦ на площади Победы.

В Калининграде продолжается реконструкция дороги на улице Дачной. Открыть техническое движение по новой магистрали планируют в конце августа. Работы на объекте завершены на 30%. Подрядчик перекладывает сети и готовит основание под дорогу. После открытия движения власти рассчитывают на существенное снижение нагрузки на перекресток Литовского вала и Московского проспекта.

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