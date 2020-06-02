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Порядка 800 рабочих мест создадут для молодежи на Колыме этим летом

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В Магаданской области в 2020 году создадут 800 рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки будут заняты в свободное от учебы время, в том числе на летних каникулах.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства региона, места для трудоустройства создаются в рамках программы «Трудовые ресурсы Магаданской области».

В министерстве труда и социальной политики объяснили, что временное трудоустройство несовершеннолетних нужно для профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей. Также ранняя профориентация поможет найти в будущем профессию и поддержать семейный бюджет во время каникул.

Ребята смогут поработать курьером, вожатым, помощником библиотекаря, смотрителя музея, воспитателя, рабочим по благоустройству, а также будут заняты уборкой пришкольных территорий, ремонтом инвентаря и выполнением мелких сельскохозяйственных работ.

На выплаты материальной поддержки подросткам в региональном бюджете предусмотрены более 3,7 млн рублей. Она будет выплачиваться дополнительно к заработной плате и составит около 3,8 тыс. рублей. Сама же зарплата будет не ниже МРОТа, который сейчас равен 20 621 рублю, а в Северо-Эвенском городском округе — 24 260 рублям при полной рабочей ставке.

Министр труда и соцполитики региона Сергей Кучеренко отметил, что приоритетом при устройстве на работу пользуются дети из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Работа будет организована по сокращенному режиму в зависимости от возраста.

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