Радио Record проведет третий эпизод онлайн-фестиваля «36.6»

Вот уже несколько месяцев мы с вами лишены возможности посещать различные мероприятия. Многие артисты, чтобы хоть как-то нас поддержать, перешли в интернет поле и дают концерты онлайн. Таким образом мы получаем возможность любоваться на своих кумиров и попадаем в атмосферу стадионного концерта у себя дома.

Именно поэтому Радио Record готовит для вас третий эпизод онлайн-фестиваля «36.6». Ежедневно с 5 по 7 июня с 14:00 топовые ди-джеи России и мира будут играть свои сеты, передавая друг другу эстафету.

Sofi Tukker, Meduza, Alison Wonderland, EDX, Mosimann, Sam Feldt, Eskei83, Leonid Rudenko, Feel и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию в группе Радио Record в VK vk.com/record.

Танцуйте дома и будьте здоровы!