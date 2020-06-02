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Радио Record проведет третий эпизод онлайн-фестиваля «36.6»

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Фото: vk.com/record
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Вот уже несколько месяцев мы с вами лишены возможности посещать различные мероприятия. Многие артисты, чтобы хоть как-то нас поддержать, перешли в интернет поле и дают концерты онлайн. Таким образом мы получаем возможность любоваться на своих кумиров и попадаем в атмосферу стадионного концерта у себя дома.

Именно поэтому Радио Record готовит для вас третий эпизод онлайн-фестиваля «36.6». Ежедневно с 5 по 7 июня с 14:00 топовые ди-джеи России и мира будут играть свои сеты, передавая друг другу эстафету.

Sofi Tukker, Meduza, Alison Wonderland, EDX, Mosimann, Sam Feldt, Eskei83, Leonid Rudenko, Feel и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию в группе Радио Record в VK vk.com/record.

Танцуйте дома и будьте здоровы!

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