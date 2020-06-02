Абоненты «АКАДО Телеком» смогут смотреть Okko на выгодных условиях

Абоненты «АКАДО Телеком» получат возможность смотреть контент мультимедийного сервиса Okko на выгодных условиях – компания запустила услугу «Доступ к контентному сервису» для действующих и новых клиентов. С 3 июня абоненты смогут подключить пакеты подписок «Лайт» и «Оптимум» дополнительно к другим услугам АКАДО.

Выбирая подписки Okko «Лайт» или «Оптимум», клиенты АКАДО получат возможность бесплатно протестировать видеосервис. В июне также будут запущены комплексные предложения «Интернет АКАДО + Okko» по специальной цене, в рамках которых две услуги в пакете будут стоить дешевле, чем при их заказе отдельно. Новые пакеты услуг будут интегрированы в единую тарифную линейку АКАДО и обеспечат возможность одновременного заказа доступа к интернету и подключения к премиальному мультимедийному сервису Okko. Стоимость услуг зависит от выбранной скорости интернета и пакета подписок Okko. Для клиентов будут доступны предложения стоимостью от 559 до 809 рублей.

Подключить «Доступ к контентному сервису» можно через «Личный кабинет» на сайте «АКАДО Телеком» или через мобильное приложение «Личного кабинета».

Мультимедийный сервис Okko доступен на всех популярных устройствах. Медиатека Okko насчитывает 62 тысячи единиц контента ведущих мировых и локальных киностудий. На Okko доступны голливудские премьеры, любимые сериалы, культовые мультфильмы, независимое и документальное кино, а также широкий выбор образовательных программ и культурного контента.

«Уверен, абоненты высоко оценят качество и разнообразие видеоконтента Okko и те возможности, которые мы им предоставляем для подключения услуги, – отметил генеральный директор «АКАДО Телеком» Григорий Новицкий. – Okko – один из самых больших и популярных мультимедийных сервисов в России, обладающий многомиллионной аудиторией. Мы рады, что именно Okko стал нашим партнером в развитии новых клиентских сервисов».

«Мы работаем над тем, чтобы сделать просмотр кино и сериалов в высоком качестве доступным как можно большему количеству пользователей, и комбинация широкополосного доступа к интернету от АКАДО с возможностями мультимедийного сервиса Okko – это еще один шаг в таком направлении. Наше сотрудничество дарит пользователям возможность получить доступ к высокоскоростному интернету и качественному контенту на более выгодных условиях», – сказала Яна Бардинцева генеральный директор Okko.

«АКАДО Телеком» – телекоммуникационная компания, оказывающая услуги цифрового, аналогового, интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в интернет абонентам-физическим лицам. Корпоративным клиентам «АКАДО Телеком» предлагает современные услуги связи на базе мультисервисной волоконно-оптической сети (передача данных, построение корпоративных сетей VPN, информационная безопасность, защита от DDoS-атак и др.) и облачных технологий собственного ЦОД. Услугами и сервисами АКАДО пользуются предприятия малого и среднего бизнеса, крупнейшие коммерческие структуры, кредитные организации и финансовые холдинги. «АКАДО Телеком» также предоставляет телекоммуникационные услуги городским службам московского Правительства. Компания активно развивает цифровые технологии в партнерстве с научным сообществом и игровое направление (гейминг).

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko —17 млн человек.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — 62 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы AMEDIATEKA и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент. За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году — 2,5 млрд рублей). С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 41 млн пользователей.