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«Национальная Медиа Группа» поддержала всероссийскую акцию #менякасается фонда «Нужна помощь»

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Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
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«Национальная Медиа Группа» присоединилась к стартовавшей 21 мая Всероссийской благотворительной акции #менякасается, призванной помочь людям в трудной жизненной ситуации во время пандемии. Социальные ролики благотворительной акции будут выходить в течение двух недель на телеканалах СТС, Домашний, СТС-Love, Пятом канале, РЕН-ТВ и телеканале Че.

Поддержать акцию #менякасается на сайте covid.nuzhnapomosh.ru можно в виде личного целевого пожертвования или сбора от своего имени среди друзей и знакомых. Подобные сборы уже запустили: лидер группы «Звери» Роман Билык, актриса Сесиль Плеже, сооснователь Adventum Николай Шестаков, а также сотрудники Sichkar group, «Команда Малевич», «Будет Talk» и многие другие. Для пожертвований от лица организаций разработана программа корпоративного донорства: компании могут организовать сбор средств от имени своих брендов, приобрести и передать гуманитарную помощь или подключиться к личным пожертвованиям своих сотрудников, увеличив их.

Заявки на гуманитарную помощь в рамках Всероссийской акции #менякасается оставили более 30 фондов, но с каждым днем их число растет.

На данный момент в рамках акции собрано более 5 млн рублей.

«Нужна помощь» — благотворительный фонд, который поддерживает и развивает благотворительные, общественные и социально значимые инициативы в России.

Фонд собирает пожертвования для других некоммерческих организаций, в том числе благотворительных фондов, по сути являясь «фондом фондов», то есть организацией, которая помогает работать другим организациям.

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