Жителям Хабаровского края возместят затраты на проезд к дачам

В Хабаровском крае с 1 июня стартовал прием документов на выплату компенсации затрат на проезд к дачным участкам. Льготникам возместят стоимость 16 поездок в месяц, которые были совершены в период с 1 мая по 1 октября.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края, для того чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление, копии паспорта, трудовой книжки и документа, подтверждающего права на земельный участок, а также оригиналы проездных билетов. Документы принимают в центрах соцзащиты или их можно отправить почтой.

В минсоцзащиты края объяснили, что за возмещением могут обратиться инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, дети-инвалиды и их родители, ветераны боевых действий, труженики тыла, реабилитированные лица, пожилые люди, а также граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

Обратиться за льготой можно до конца года. На эти цели выделено 43,9 млн рублей. Ежегодной этой мерой поддержки пользуются не менее 14 тыс. человек.

В марте сообщалось, что владельцы дачных и садовых участков, пострадавшие от паводка 2019 года, получили материальную помощь. Размер выплаты составил 10 тыс. рублей.