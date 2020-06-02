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На Украине приступили к расследованию исчезновения зерна из Госрезерва

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Полиция расследует факт недостачи около 150 тыс. т зерна из Госрезерва Украины. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил на своей странице в Facebook советник министра МВД Михаил Апостол.

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«Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаружении аудиторской службой кричащих недостач, в том числе зерна на сумму более 800 млн гривен, полиция начала производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»)», — заявил Апостол.

Он процитировал Погорелого, который сообщил, что на одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. т зерна, на другом — почти 20 тыс. и на третьем — 112 тыс. т.

По словам Апостола, аудиторы установили не только недостачу зерна, но и отсутствие другого государственного имущества, которое по документам есть на складе.

Ранее в этот же день Апостол рассказал, что почти 2,7 тыс. вагонов зерна на сумму более $29,7 млн пропало со складов Государственного агентства резерва, сообщает «РИА Новости».

В середине мая депутат от партии «Слуга народа» Олег Тарасов потребовал возродить и перезапустить работу Госрезерва. Свою инициативу он объяснил неблагоприятными прогнозами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пишет сайт «Украина.ру».

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