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Поврежденный взрывом газа дом в Азове восстановят к декабрю

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Власти Ростовской области выделили из резервного фонда 85 млн рублей на восстановление дома в Азове, поврежденного в результате взрыва бытового газа 22 февраля. Тогда в многоквартирном здании по переулку Павлова погибли два человека, еще одну женщину госпитализировали.

Инструментальное обследование дома показало, что реконструкции требуют помещения первого подъезда и квартира № 19 во втором подъезде. Для этого необходимо заново выполнить кирпичную кладку, устранить трещину на наружной стене дома, воссоздать внутренние перегородки на третьем этаже. Ремонт планируется завершить до 30 ноября, пишет RostovGazeta.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе. ЧП произошло утром 20 мая в Летнем городке. Здание признали аварийным в 2018 году.

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