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Реставратор Казанского собора Марк Коляда умер на 87-м году жизни

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Фото: пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга
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Архитектор Марк Коляда, последние 10 лет своей жизни посвятивший реставрации Казанского собора в Санкт-Петербурге, умер на 87-м году жизни, сообщили 2 июня в Союзе реставраторов города.

Реставрационный стаж Коляды составляет более 60 лет. По его проектам были восстановлены церковь Святого Николая Чудотворца (деревня Согинцы, Подпорожский район), церковь Димитрия Солунского Мироточивого (деревня Щелейки, Подпорожский район), усадьба Рождествено (Гатчинский район), церковь Святого Георгия Победоносца (деревня Юксовичи, Подпорожский район) и др.

Коляда являлся одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области.

В 2017 году правительство Санкт-Петербурга присудило ему наивысшую профессиональную награду — нагрудный знак «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени.

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