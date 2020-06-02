Аварийный деревянный променад отремонтируют в Балтийске

В Балтийске (Калининградская область) частично демонтируют деревянный променад в районе Гвардейского бульвара. Его признали опасным для жизни и здоровья людей. Об этом сообщается на официальной странице газеты «Вестник Балтийска» во «ВКонтакте».

Решение о демонтаже приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципалитета. Прогулочную часть променада и спуски к пляжной зоне признали аварийными. МБУ «Благоустройство» опасные участки оградит, а сильно поврежденные и разрушенные — демонтирует. При этом уцелевшие конструкции и настилы частично отремонтируют за счет бюджета, сообщает «Калининград.Ru».

Как стало известно в апреле, власти Калининградской области утверждают документацию по планировке территории для реконструкции старого променада в Светлогорске. Это участок прогулочной зоны от солнечных часов до фуникулеров протяженностью 604 м. Там планируется обустроить велосипедную дорожку и пешеходную улицу с возможностью проезда. Набережная обрушилась во время шторма в январе 2019 года.