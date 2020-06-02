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Жителей Калужской области предупредили о возможных паводках

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В Калужской области в ближайшие дни возможны обильные осадки и паводки на реках. С подобным предупреждением выступило ГУ МЧС по региону.

Неблагоприятные погодные явления сохранятся в области до 5 июня. Как пишет газета «Весть» со ссылкой на ведомство, из-за интенсивных осадков возможно появление быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках, а на крупных реках — низких и средних по высоте паводков. Местами подъем уровня воды на реках составит 4 м.

2 июня сообщалось, что в Московской области из-за сильных дождей, прошедших в регионе 30 и 31 мая, остаются подтопленными более 200 приусадебных участков и 15 дачных домов.

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