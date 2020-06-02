Четыре детских лагеря откроются в Севастополе в июле

В июле в Севастополе могут открыться четыре детских оздоровительных лагеря — два государственных и два частных. О том, что этот вопрос обсуждался на уровне властей города, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.

По ее данным, ориентировочная дата открытия — 15 июля. Всем лагерям поручено проработать рекомендации Роспотребнадзора, составленные для организации детского летнего отдыха.

Власти рассчитывают, что в лагерях Севастополя в 2020 году отдохнут более 10 тыс. детей. Между тем, в городе продолжают действовать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».