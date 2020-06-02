Прямой эфир

Четыре детских лагеря откроются в Севастополе в июле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июле в Севастополе могут открыться четыре детских оздоровительных лагеря — два государственных и два частных. О том, что этот вопрос обсуждался на уровне властей города, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.

По ее данным, ориентировочная дата открытия — 15 июля. Всем лагерям поручено проработать рекомендации Роспотребнадзора, составленные для организации детского летнего отдыха.

Власти рассчитывают, что в лагерях Севастополя в 2020 году отдохнут более 10 тыс. детей. Между тем, в городе продолжают действовать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детей ленинградских врачей бесплатно отправят на отдых в лагеря
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках открытия детских лагерей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020