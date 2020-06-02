Житель Колымы ожидает суда за убийство знакомого по неосторожности

В Магаданской области ожидает суда 32-летний житель Тенькинского района. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого по неосторожности.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по региону, 13 декабря 2019 года компания из пяти мужчин распивала алкогольные напитки в квартире жилого дома в поселке Усть-Омчуг. В ходе застолья между обвиняемым и одним из мужчин произошел конфликт. Злоумышленник нанес 49-летнему потерпевшему удары по голове и телу.

В январе этого года мужчина скончался от полученной травмы головы в Магаданской областной больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину и оказывал содействие в установлении обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в районную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы будут переданы в суд.