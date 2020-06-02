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Выплаты за работу в особом режиме получат сотрудники детдомов Крыма

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В Крыму сотрудникам республиканских организаций для детей-сирот, организаций социального обслуживания и интернатов положены стимулирующие выплаты за работу в режиме полной изоляции и в режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Постановление об этом приняли на заседании совета министров Крыма.

Как уточняет ИА «Крыминформ», врачам размер выплат составит 40 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу положено по 25 тыс. рублей, социальным работникам, психологам и педагогам — 15 тыс. рублей, а техническому персоналу и персоналу, занятому на других должностях — 10 тыс. рублей.

Деньги на этот проект в объеме 10 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета. Уточняется, что выплаты назначаются в зависимости от длительности рабочей смены в режиме полной изоляции не менее 14 календарных дней.

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