Пляж Пскова подготовили к купальному сезону

В Пскове сотрудники ГИМС ГУ МЧС по Псковской области приняли к эксплуатации городской пляж. Замечаний к его подготовке к купальному сезону не возникло.

Как рассказали Псковской ленте новостей в городском комитете по делам ГО и ЧС, перед тем как отчитаться о готовности, специалисты аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» провели большую работу: обследовали дно, установили биотуалеты и оборудовали спасательный пост.

Эксплуатировать территорию будут частные компании. В комитете по делам ГО и ЧС всё же призвали горожан воздержаться от посещения пляжа из-за действующих в городе ограничительных мер.

31 мая Роспотребнадзор рассказал правила посещения россиянами пляжей. Маски можно не носить, но социальную дистанцию соблюдать обязательно.