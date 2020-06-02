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Пляж Пскова подготовили к купальному сезону

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В Пскове сотрудники ГИМС ГУ МЧС по Псковской области приняли к эксплуатации городской пляж. Замечаний к его подготовке к купальному сезону не возникло.

Как рассказали Псковской ленте новостей в городском комитете по делам ГО и ЧС, перед тем как отчитаться о готовности, специалисты аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» провели большую работу: обследовали дно, установили биотуалеты и оборудовали спасательный пост.

Эксплуатировать территорию будут частные компании. В комитете по делам ГО и ЧС всё же призвали горожан воздержаться от посещения пляжа из-за действующих в городе ограничительных мер.

31 мая Роспотребнадзор рассказал правила посещения россиянами пляжей. Маски можно не носить, но социальную дистанцию соблюдать обязательно.

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