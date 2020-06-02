Почти 300 семей в Татарстане оформили льготную ипотеку

В Татарстане 288 семей оформили в мае льготную ипотеку со ставкой 6,5%, сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике. Чаще других этой программой пользовались жители Казани — 138 заявок. Еще 76 поступило из Набережных Челнов. Кроме того, за льготной ипотекой обратились семьи из Альметьевского, Зеленодольского, Бавлинского, Высокогорского и Лаишевского районов.

Как отмечают в Росреестре, программа должна стать драйвером на рынке недвижимости, передает Inkazan.ru. В апреле правительство РФ утвердило льготную ипотеку под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Претендовать на нее могут россияне, которые оформят кредит в период с апреля по ноябрь этого года.

Напомним, дальневосточные молодые семьи с детьми начали распадаться на фоне решения жилищного вопроса. Среди расторгнутых браков, число которых в регионе в 2020 году увеличилось на 11%, всё чаще встречаются фиктивные разводы. Дело в том, что одним из условий выдачи выгодного жилищного займа по программе является возраст супругов — каждый из них должен быть не старше 35 лет.