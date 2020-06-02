Собянин заявил об использовании 50% созданных медицинских мощностей

В Москве во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей. Об этом во вторник, 2 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий. <...> Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами», ― отметил он во время онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

Градоначальник отметил, что эта отсрочка дала возможность изучить проблемы и вызовы, с которыми столкнулись китайские, европейские и американские города, а также проанализировать их опыт.

В мае Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса. Роспотребнадзор 27 мая назвал ситуацию с COVID-19 в столице контролируемой.

С 1 июня в Москве вступил в силу новый этап снятия ограничений: разрешается работа предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг.

В тестовом режиме гражданам разрешается выходить на прогулки, до 14 июня это можно делать согласно графику для каждого дома, с которым можно ознакомиться на портале мэрии и в сервисе «Яндекс. Карты». При этом ужесточается масочный режим. Работа предприятий сферы услуг, музеев и театров возобновится при условии самодисциплины со стороны горожан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

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