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Экс-глава воронежского заповедника Кокорев наказан условно за растрату

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Вынесен приговор в отношении бывшего и.о. главы ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. Пескова» Сергея Кокорева. Его обвиняли в растрате и превышении должностных полномочий и приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Решение вынес Железнодорожный районный суд Воронежа. Кокорев полностью признал вину и возместил ущерб.

Как пишет ИА «Абирег», суд установил, что с декабря 2017 года по февраль 2019 года Кокорев, используя фиктивные бухгалтерские документы, израсходовал более 2,2 млн рублей бюджетных средств не на цели заповедника, а на собственные нужды. В период с февраля по октябрь 2018 года он назначил подчиненным премии, но часть забрал себе. Таким образом, он незаконно получил 86 тыс. рублей.

Ранее Кокорев, который ранее возглавлял филиал АО «Россельхозбанк» в Усманском районе Липецкой области, обвинялся в том, что, используя свое служебное положение, получил более 1,5 млн рублей за выдачу документов без полагающейся для этого проверки документов. Однако эти кредиты не возвращались. Банку был нанесен ущерб в 15 млн рублей. Районный суд приговорил Кокорева к штрафу в 8 млн рублей с лишением права заниматься определенным видом деятельности на протяжении четырех лет. Но обвиняемый попал под амнистию.

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