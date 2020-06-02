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Россиянам порекомендовали продолжить носить маски в сезон гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россиянам желательно продолжить носить медицинские маски в период сезонных инфекций. Такую рекомендацию 2 июня дал заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера доктор биологических наук Александр Семенов.

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«Полностью мы, надеюсь, носить маски никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций. Это хорошая практика предотвращения их распространения», — приводит слова Семенова ТАСС.

Ученый также подчеркнул, что использование медицинских масок в общественных местах широко распространено в Японии, а также в крупных городах Европы и Америки. Там, когда человек плохо себя чувствует, он надевает маску.

«Это элемент заботы об окружающих», — заключил биолог.

1 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что к августу производство масок в России увеличат на 33%. По его словам, серийное производство масок к концу июля в стране будет более 12 млн в сутки.

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