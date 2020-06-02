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В Госдуму внесли законопроект о закреплении условий удаленной работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Московская городская дума внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в трудовых договорах может появиться пункт о переходе на дистанционную работу. Документ появился во вторник, 2 июня, в электронной базе данных Госдумы.

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«В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом до­говоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового до­говора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматри­ваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается установить определенные условия: срок, в которой работник может временно трудиться в удаленном режиме, способы и средства связи с работодателем, порядок предоставления результатов выполненной работы и др.

По мнению депутатов, все предписания, связанные с дистанционной работой, не потеряют своей актуальности после окончания пандемии коронавируса.

В конце мая министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятия удаленной и комбинированной занятости.

Тогда же компании-гиганты из топ-50 в разговоре с «Известиям» сообщили, что планируют оставить часть персонала на дистанционной работе.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что перевод сотрудников на удаленную работу поможет компаниям сберечь от 15 до 35% бюджета в зависимости от сферы деятельности.

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