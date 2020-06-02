Канатную дорогу в Нижнем Новгороде ускорили из-за очередей

Скорость канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, увеличили с 3 до 5 м/с. Это сделали для того, чтобы не создавать очереди. Так власти отреагировали на жалобы местных жителей на то, что у канатной дороги образуется столпотворение, поскольку в кабинки запускают по два человека.

Как передает ИА «НьюсНН», глава региона Глеб Никитин поручил министерству транспорта срочно исправить ситуацию. В результате принято решение пускать в вагончики по четыре человека в часы пик. Каждый должен иметь маску и перчатки.

Работу канатной дороги проверил и.о. замминистра транспорта и автомобильных дорог Артем Бафанов. Нарушений Роспотребнадзора и указа губернатора он не нашел. Кабинки дезинфицируют каждый час, на территории есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

1 июня сообщалось, что до мая 2022 года в Нижнем Новгороде появится двухуровневая транспортная развязка. Стоимость работ оценивается в 4,56 млрд рублей.