Возобновляется производство легендарных холодильников «Саратов»

На Саратовском электроагрегатном производственном объединении расконсервируют линию по производству холодильников «Саратов». Их выпуск возобновится с 1 июля.

Как сообщила ИА «Взгляд-инфо» глава заводского профсоюза Елена Семенюта, предприятие сократило определенное количество сотрудников, но о массовых увольнениях речи всё же не идет. Количество сокращенных — менее 200 человек.

Региональный министр промышленности и энергетики Андрей Архипов объяснил агентству, что препятствием для более раннего открытия было то, что из-за напряженной эпидемической ситуации не работали магазины непродовольственных товаров. Таким образом, сбыта холодильников не было. Как только сбыт наладится, холодильники продолжат выпускать.