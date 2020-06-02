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Возобновляется производство легендарных холодильников «Саратов»

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На Саратовском электроагрегатном производственном объединении расконсервируют линию по производству холодильников «Саратов». Их выпуск возобновится с 1 июля.

Как сообщила ИА «Взгляд-инфо» глава заводского профсоюза Елена Семенюта, предприятие сократило определенное количество сотрудников, но о массовых увольнениях речи всё же не идет. Количество сокращенных — менее 200 человек.

Региональный министр промышленности и энергетики Андрей Архипов объяснил агентству, что препятствием для более раннего открытия было то, что из-за напряженной эпидемической ситуации не работали магазины непродовольственных товаров. Таким образом, сбыта холодильников не было. Как только сбыт наладится, холодильники продолжат выпускать.

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