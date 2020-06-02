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Жители Мурманска выбрали название для новой ледовой арены

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В Мурманске подвели итоги конкурса на лучшее название для новой круглогодичной ледовой арены. Она будет называться «Метеор».

В конкурсе приняли участие 345 человек. Победителем оказался житель города Константин Мурамцев. Высокие оценки получили также названия «Гольфстрим», «Мурман», «Океан» и «Полярный круг».

Сначала был составлен шорт-лист из наиболее удачных предложений, а затем члены жюри оценивали каждое из 15 вошедших туда названий по 10-балльной шкале. Наибольшее количество баллов набрал вариант Мурамцева.

Сам он рассказал ИА «Би-порт», что к идее его подтолкнули воспоминания о мультфильме «Шайбу! Шайбу!», в котором одна из команд называлась «Метеор». Также это название хорошо отражает динамику и стремительность, которые характерны для хоккея и фигурного катания.

Победитель отказался от причитающегося ему денежного приза в размере 15 тыс. рублей и решил направить эти деньги на благотворительность.

Ледовую арену начали строить в 2019 году. Завершить проект планируется до конца 2020 года.

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