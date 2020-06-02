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Два мемориальных комплекса появятся в Тамбовской области

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Два новых мемориальных комплекса возведут в Тамбовской области в 2020 году. Их установят в Мичуринском районе.

Комплексы появятся в селах Кочетовка и Хмелевое. На памятниках будут увековечены имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны жителей региона.

По предварительным данным, в Хмелевом на мемориале укажут имена 600 человек, а в Кочетовке — 370. Список еще будет уточняться.

В Хмелевом завершена расчистка участка, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В скором времени на территории приступят к бетонированию фундамента основания мемориала. Через неделю работы стартуют в Кочетовке.

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