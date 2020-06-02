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Пляжи в Тульской области проходят комиссионную проверку

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В Тульской области комиссионная проверка проведена на 18 пляжах. Всего в течение сезона планируют открыть 55 зон отдыха у воды.

По данным «Тульских известий», 14 пляжей из 18 были допущены к эксплуатации. Проверка остальных пляжей продолжается. В приемке участвуют инспекторы ГИМС и представители администраций муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что состояние пляжей перед купальным сезоном проверили в Орле. К эксплуатации допущен пляж у городского парка. На озере Светлом пока отсутствуют детские купальни и не обозначены границы заплыва.

Решение о начале купального сезона будет приниматься с учетом рекомендаций и эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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