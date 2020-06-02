Прокуратура проверит причины плохого состояния мемориала в Кисловодске

Прокуратура Ставропольского края назначила проверку по факту неудовлетворительного состояния мемориала жертвам фашизма в городе-курорте Кисловодске.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве. Представитель ветеранского движения офицер запаса Вадим Хохлов рассказал, что на территории мемориального кладбища устроили выпас скота, из-за чего рядом с захоронениями лежат кучи навоза. Сам мемориал зарастает травой, сообщает NewsTracker.

Ранее в поселке Витим Ленского района Якутии незаконно демонтировали мемориальный комплекс «Они сражались за Родину», посвященный павшим в Великой Отечественной войне воинам. Ремонт стоимостью свыше 3,3 млн рублей доверили лицу, не имеющему лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности.