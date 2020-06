Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент России Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован во вторник, 2 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания.

В тексте говорится, что Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, которое способно спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные. Применение ядерного оружия является крайней вынужденной мерой, подчеркивается в указе.

Отмечается, что политика государства в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Основными опасностями для России названы: наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения; развертывание в других странах наступательных вооружений; размещение средств ПРО и ударных систем в космосе; наращивание сил общего назначения у границ России; неконтролируемое распространение ядерного оружия; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств.

Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников, пишет RT.

При этом Россия оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существованию государства, а также намерена осуществлять ядерное сдерживание в отношении стран и коалиций, считающих ее потенциальным противником и обладающих ядерным потенциалом.

23 мая газета The Washington Post сообщила со ссылкой на собственные источники, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что к испытаниям могут готовить ядерный полигон в Неваде, сообщает «Федеральное агентство новостей».

7 мая сообщалось, что американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн. Пример был выполнен в симуляторе NukeMap.