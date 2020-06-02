Жилищные условия улучшат 26 тверских многодетных семей в 2020 году

Власти Тверской области предоставят поддержку на улучшение жилищных условий 26 многодетным семьям с невысоким уровнем дохода. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Как заявил глава региона Игорь Руденя, которого цитируют «Тверские ведомости», на эти цели будет направлено около 40 млн рублей. Из них 32 млн рублей — это деньги из областной казны, еще 8 млн рублей — софинансирование муниципальных образований. Он также пообещал в течение двух-трех лет закрыть очередь на новые квартиры, в которой сейчас стоят более 40 семей.

Помогут семьям из Твери, Ржева, Кимр, Кашинского, Вышневолоцкого городских округов, Ржевского, Фировского, Жарковского, Бологовского, Торжокского, Старицкого, Лихославльского, Калининского и Конаковского районов, а также Андреапольского муниципального округа и ЗАТО Солнечный.

В середине мая сообщалось о проведении в Тверской области акции «Социальный огород». В ее рамках для многодетных и малообеспеченных семей, у которых есть приусадебные участки, собирали садовый инвентарь и рассаду.