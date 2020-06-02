Тела двоих мужчин обнаружили на дне колодца в Подмосковье

В подмосковном Подольске нашли тела двоих мужчин на дне колодца. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

«2 июня 2020 года на дне сливного колодца вблизи одного из СНТ в г.о. Подольске обнаружены тела двух неустановленных людей с сильными гнилостными изменениям», — говорится в заявлении.

Следователи инициировали проверку. В настоящее время они устанавливают личности погибших и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, назначена судебная экспертиза, которая установит причины смерти мужчин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце мая в Московской области следователи начали проверку по факту обнаружения тела новорожденного в коробке из-под обуви.