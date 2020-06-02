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Камеры наблюдения сняли стрелявшего из автомата во дворе дома в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, отрывшего стрельбу из автомата в одном из районов на востоке Москвы. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ во вторник, 2 июня.

На видео запечатлено, как компания молодых людей выходит из подъезда, один из них держит автомат, а затем идет в сторону площадки, где производит выстрелы.

По информации телеканала, молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сделал около 50 выстрелов из автомата и 20 — из пистолета. Нарушитель оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Оказалось, что оружие предназначено для имитации выстрела специальными имитационными патронами. Автомат и пистолет изъяты полицией.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанный рассказал, что купил оружие в интернет-магазине за 30 тыс. рублей. При этом продавец предупреждал, что в городе стрелять нельзя. Однако покупатель к рекомендации не прислушался.

28 мая два человека получили ранения в результате стрельбы в промзоне на западе Москвы. Среди пострадавших — начальник цеха.

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