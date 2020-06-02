Книжная отрасль России потеряла около 6 млрд рублей из-за коронавируса

Потери книжной отрасли России из-за пандемии коронавирусной инфекции составили около 6 млрд рублей. Такими данным во вторник, 2 июня, поделился председатель Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

«Пандемия, [вызвавшая] ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов, серьезно ударила по нашей отрасли. Потери, по расчетам Российского книжного союза, по расчетам книгоиздателей, за 2,5 месяца составили порядка 5–6 млрд рублей, в Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова Степашина.

Он отметил, что обращение к руководству страны за компенсацией позволит мелким и крупным издательствам выжить в текущих экономических условиях.

Несколько недель назад в РКС сообщили, что по итогам года потери книгоиздателей могут достигнуть 15 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

В целом, по сведениям опрошенных «Известиями» аналитиков, российский ВВП за два месяца ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 июня представил президенту РФ Владимиру Путину план восстановления экономики. Он обойдется бюджету в 5 трлн рублей. Российский лидер одобрил этот проект.