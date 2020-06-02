Прямой эфир
Сюжет:

Книжная отрасль России потеряла около 6 млрд рублей из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери книжной отрасли России из-за пандемии коронавирусной инфекции составили около 6 млрд рублей. Такими данным во вторник, 2 июня, поделился председатель Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

Не читать, не перечитать: бизнес ожидает подорожания книг
Литературные издательства оказались на пороге кризиса, но государство планирует их поддержать

«Пандемия, [вызвавшая] ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов, серьезно ударила по нашей отрасли. Потери, по расчетам Российского книжного союза, по расчетам книгоиздателей, за 2,5 месяца составили порядка 5–6 млрд рублей, в Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова Степашина.

Он отметил, что обращение к руководству страны за компенсацией позволит мелким и крупным издательствам выжить в текущих экономических условиях.

Несколько недель назад в РКС сообщили, что по итогам года потери книгоиздателей могут достигнуть 15 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

В целом, по сведениям опрошенных «Известиями» аналитиков, российский ВВП за два месяца ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей.

корона

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 июня представил президенту РФ Владимиру Путину план восстановления экономики. Он обойдется бюджету в 5 трлн рублей. Российский лидер одобрил этот проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог составила топ книг для детского чтения
Названы книги — лидеры по числу прочтений от начала до конца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020