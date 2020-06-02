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Московская область нарастила экспорт молочной продукции на 18%

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Московская область подтвердила свое лидерство среди российских регионов в экспорте молочной продукции и нарастила показатели по данному направлению на 18%. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

«Наш регион уже второй год занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции. По данным ФТС, за первый квартал 2020 года из региона было экспортировано молочной продукции на $26,7 млн, что на 18% больше к аналогичному периоду прошлого года», — цитирует главу ведомства Андрея Разина интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В основном молочная продукция поставляется в страны СНГ и США. При этом главным продуктом экспорта стал сыр.

По данным главы подмосковного минсельхоза, с начала 2020 года зарубежным покупателям было продано сыра на $12,5 млн.

В апреле сообщалось, что правительство РФ продлило эксперимент по маркировке сертифицированной готовой молочной продукции до 31 декабря 2020 года. Маркировке подлежат молоко и сливки, сухое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и другие продукты.

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